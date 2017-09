Unge i København anholdt for medvirken til terrorisme

Torsdag 21. september 2017 kl. 17:46Efterretningtjenesten (PET) og politiet har i dag anholdt 2 unge i København og sigtet dem for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet. Det er en 29-årig kvinde og en 1 år yngre mand, som PET og politiet mener har forsynet oprørgruppen Islamisk Stat (IS) med genstande til kamphandlinger.Genstandene skal være købt i og fragtet fra Danmark til IS i Syrien og Irak. De 2 fremstilles i grundlovforhør i morgen.