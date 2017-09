Politiet igen på bordel - 5 kvinder blev anholdt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 21. september 2017 kl. 14:53Det sker med jævne mellemrum, at politiet tager på besøg på bordel - for at tjekke forholdene. I går var det i østjyske Vejle og det nærliggende Billund, hvor hele 17 adresser angiveligt på prostituerede kom under lup. 5 kvinder blev anholdt, den ene af dem havde forbud mod at rejse ind i Danmark.De øvrige 4 havde ikke orden i deres papirer, den yngste af dem mistænker politiet endog for at have været genstand for menneskehandel. De 5 anholdte var i alderen 23-36 år.