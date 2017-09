Hele øen Puerto Rico i Caribien er totalt uden elektricitet

Onsdag 20. september 2017 kl. 23:38Den seneste dødbingende og ødelæggende orkan har i dag ramt øen Puerto Rico i Caribien og bl.a. medført, at alle 3½ millioner indbyggere nu er totalt uden elektricitet. Samtidig vover man sig endnu ikke udendørs for at tjekke, hvor store skader eller direkte destruktion, orkanen har medført.Det er nu henimod aften på den caribiske ø, som er 6 timer efter dansk tid. Derfor må man nok sove først, førend man begiver sig ud for at få chok'et og påbegynde oprydningen.