Supermarkederne vil mangle produkter fra mejeri-gigant

Onsdag 20. september 2017 kl. 21:42Mælken skal nok være der, men mange andre produkter fra mejeri-giganten Arla vil mangle i supermarkederne de kommende dage. Maskinuheld og kvalitet-problemer hos Arla er den simple årsag. Det har man kæmpet med nogle uger, og det vil vare endnu et par uger inden alt er normalt.Da Arla er supermarkedernes suverænt største leverandør af mejeri produkter, er der ingen mulighed for at fylde tomrummet op med produkter fra andre mindre producenter.