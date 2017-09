Der er bogstaveligt gået fisk i trafikken på motorvej E45

Onsdag 20. september 2017 kl. 18:37En lastbil er i eftermiddag kørt 10 km fra Ålborg mod nord på de jyske motorveje E45 og E39 uden at bemærke, at den har tabt masser af såkaldt skidtfisk. Det har skabt store problemer for trafikken, som bogstavelig talt er gået i fisk. Først midt på aftenen regner politiet med, at trafikken igen kan forløbe normalt.Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvorledes lastbilen kunne tabe sin ladning. Heller ingen forklaring på, hvordan det kunne lade sig gøre for chaufføren at køre så langt uden at opdage det, og måtte stoppes på motorvejen.