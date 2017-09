Mærsk Tankers i tæt samarbejde med japansk industri-kæmpe

Onsdag 20. september 2017 kl. 11:20A.P. Møller-Mærsk (APMM) fortsætter salg og omlægning af hele virksomheden i det turbolente verdenmarked. I formiddag har man meddelt fondbørsen i København, at Mærsk Tankers A/S er på vej i tæt samarbejde med den japanske industri-kæmpe Mitsui & Co Ltd. med hovedsæde i Tokyo.Hensigten er at skabe, hvad man kalder et "ejerskabkonsortium" for Mærks Tankers flåde, der med 158 skibe er blandt verdens største. Desuden vil Mærsk Tankers blive rubriceret i APMM-koncernen som "aktiver, der besiddes med henblik på salg". Hvad det altsammen vil betyde for de 3.100 ansatte er lige nu uoverskueligt.Det er 1 måned siden A.P. Møller-Mærsk meddelte, at man solgte Mærsk Olie og Gas A/S (Mærsk Olie) til franske Total S.A.