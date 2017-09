Hundredvis af dræbte er bjærget imens det brager videre i Mexico

Onsdag 20. september 2017 kl. 09:50Det voldsomme jordskælv i det centrale Mexico i går var meget værre end det for et par uger siden. Hundredvis blev dræbt i Mexico City, og der er endnu intet overblik, alt imens det brager videre. I nat og så sent som i morges var der kraftige efterskælv målt til omkring 5 på Richter skalaen.Også en skole med 50 børn styrtede sammen under jordskælvet. 20 af børnene er fundet dræbt, mens resten savnes. Hovedstaden er således hårdt ramt, og alt er kaos. Jordskælvets epicenter befandt sig kun 125 km fra Mexico City, derfor gik det hårdt udover byen.