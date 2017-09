2.200 nordiske ansatte i legetøj-firma "upåvirket" af konkurs

Tirsdag 19. september 2017 kl. 13:06Det er endnu uvist, hvordan det hele vil ende, efter at den verden omspændende legetøj-koncern TOYS"R"US har søgt konkurs-beskyttelse i sit hjemland USA med 64.000 ansatte. I de nordiske lande repræsenteres gigantens produkter af TOP-TOY med hovedsæde i København, 250 Fætter BR butikker og 65 TOYS"R"US varehuse med tilsammen over 2.200 ansatte. Efter dagens melding om konkurs på den anden side af Atlanterhavet menes det, at legetøj-firmaet i Danmark, Sverige, Norge, Island, Færøerne, Finland, Tyskland og Hong Kong forbliver "upåvirket" - i første omgang.Afhængig af udviklingen i det nuværende økonomiske morads i USA, vil der blive sat "fodspor" rundt i verden.Kæmpe konkursen følger efter flere dages rygter om, at TOYS"R"US er i store økonomiske vanskeligheder - og det er jo altså nu bekræftet.