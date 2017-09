Mand fundet druknet i vandløb

Mandag 18. september 2017 kl. 20:49En ikke nærmere identificeret ældre mand er sent i dag fundet druknet i et vandløb i Valby i København. Det var en forbipasserende, der opdagede den livløse mand i vandet og slog alarm. Der blev iværksat livreddende aktivitet, men manden kunne ikke kaldes tilbage til livet.Politiet er af den absolutte formodning, at der intet kriminelt er sket i forbindelse med mandens død.