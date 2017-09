Fodbold-kvinder spiller VM-kvalifikation kamp i Ungarn

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 18. september 2017 kl. 18:35I 11. time blev der indgået en delaftale mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og de sølvvindende EM-fodboldkvinder. Som betyder, at kvinderne spiller VM-kvalifikation kamp i morgen i Ungarn. Der er ingen enkeltheder oplyst om den foreløbige aftale, som betyder at Danmark ikke tabte VM-deltagelsen på gulvet.Senere på ugen genoptager DBU og spillerforeningen forhandlingerne i forsøg på at nå en aftale, der ikke fortsat bringer fodbold-spillet ud i kaos på grund af jura og økonomi.Kampen i og mod Ungarn spilles i byen Györ i den nordvestlige del af landet.