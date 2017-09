Kvinde druknet i Gudenåen

Mandag 18. september 2017 kl. 15:06En 55-årig kvinde, der i aftes forsvandt i Gudenåen i det vestlige Randers, blev siden fundet druknet. Hun blev straks bragt til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne kæmpede for at bringe hende tilbage til livet, men forgæves. Der er intet kriminelt konstateret, oplyser politiet.Efter timers eftersøgning blev kvinden fundet livløs i vandet midt i den østjyske by, hvor Gudenåen fortsætter ud i Randers fjord.