"Retningsbestemt mur" - nyt gavl kunstværk i Holbæk city

Mandag 18. september 2017 kl. 14:38Om alt går vel får indbyggerne i nordvest sjællandske Holbæk et nyt unikt kunstværk i gadebilledet i denne uge. Billedkunstneren Michael Kvium (61 år) er i færd med at overføre sit værk "Retningsbestemt mur" i størrelsen 12,5 x 4,5 meter på den gamle Sparekassen Sjællands gavl.Michael Kvium er uddannet på kunstakademiet i København, men oprindeligt fra et katolsk hjem i østjyske Horsens. Hvor han startede sin kunstneriske karriere som bladtegner på den lokale avis.Næste efterår er Michael Kvium blandt udstillerne på kunstmuseet Arken i Ishøj Strand i Køge Bugt området. Han kan studeres på www.michaelkvium.com - hans egen website.