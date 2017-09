Kvinde svært kvæstet i 10 meter styrt ved natlig politi-kontrol

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 18. september 2017 kl. 12:19Politibetjente, der i nat ville kontrollere en bil på motorvejen ved midtsjællandske Ringsted, fik noget helt andet at tænke på, da en 37-årig kvindelig passager i bilen styrtede 10 meter ned i en underføring. Kvinden pådrog sig meget alvorlige kvæstelser i hovedet og blev hastigt bragt til Rigshospitalet i København.Ulykken skete, da kvinden kravlede over et autoværn med henblik på "at træde af på naturens vegne".