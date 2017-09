3 hætteklædte mænd tømte tøjbutik - anholdt efter flugt

Mandag 18. september 2017 kl. 08:363 hætteklædte mænd i aktion med at tømme en tøjbutik i midtjyske Viborg i nat befinder sig nu i politiets varetægt. Selvom de forsøgte at ryste politipatruljer af i en langvarig flugt i bil. De blev anholdt i nabobyen Silkeborg ved 5-tiden og vil blive fremstillet i grundlovforhør i løbet af dagen.Naboer hørte de 3 mænd knuse vinduerne i tøjbutikken. Da politiet nåede frem var de stadig igang med at læsse tøj ind i en stor varebil, men stak så af. De blev først bragt til standsning i nabobyen, da deres varebil kolliderede med en politibil.