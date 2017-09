50-årig mand skød ung mand 4 gange og huserede Sydsjælland

Søndag 17. september 2017 kl. 20:43Det var en ikke nærmere identificeret 50-årig mand, der bragte ikke mindst Sydsjælland på den anden ende med politiet i hælene det meste af i går. I aftes blev han anholdt i København og i dag fremstillet i grundlovforhør i Næstved, hvor han blev varetægtfængslet sigtet for mordforsøg. Der var rettet mod en 32-årig mand i landsbyen Vejlø syd for Næstved. Den 50-årige skød den unge mand 4 gange i benene. Derefter huserede han på egnen i 3-kantområdet fra Næstved til Haslev og Faxe, hvorefter han forsvandt. Undervejs lykkedes det ham at true sig til 7 forskellige biler, hvori han stak af fra politiet.Sagen er ikke alene usædvanlig, desuden brutal og omfattende - og fortsat mystisk. Idet grundlovforhøret i dag blev holdt for lukkede døre, der blev nedlagt navneforbud, og den 50-årige nægter sig skyldig, men kærede ikke rettens afgørelse om at varetægtfængsle ham.