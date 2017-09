Skybrud oversvømmede sygehus og spærrede motorvej

Søndag 17. september 2017 kl. 18:15Eftermiddagens voldsomme vejr med decideret skybrud over København har ført til store gener som følge af massive oversvømmelser. Bispebjerg Hospital bev således oversvømmet, og det samme skete for Helsingør motorvejen, der først forventes at være fremkommelig engang i løbet af aftenen.På det københavnske sygehus blev tunnelsystemet oversvømmet og standsede den interne transport af syge og forsyninger. Motorvejen mod Helsingør blev oversvømmet ved udkørslen fra København og spærret i begge retninger.