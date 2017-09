Marathon løb i København aflyst på grund af lyn og torden

Søndag 17. september 2017 kl. 14:0521.243 deltagere i Copenhagen Half Marathon skal finde på noget andet, efter at dagens løb er aflyst som følge af uvejr med lyn og torden over hovedstaden. Det var dog "kun" 3.715, der var kommet til start, da løbet for kort tid siden blev afblæst. Flere personer er blevet ramt af lyn og bragt til Rigshospitalet.Også i andre dele af Danmark lyner og tordner det. På Stevns og Møn brager det, og flere andre områder kan vente sig det samme.