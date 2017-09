Helikopter-styrt i svensk sø

Søndag 17. september 2017 kl. 11:58En helikopter er for kort tid siden styrtet ned i en sø i et naturområde nord for den svenske hovedstad Stockholm. Angiveligt var der 2 ombord, hvoraf den ene allerede er fundet og ydes livreddende hjælp. Herudover er en større redningindsats igang for eventuelt at finde den anden person.Det var folk i en lille båd, der så helikopteren styrte og slog alarm, og straks sejlede til undsætning. Helikopteren ligger 40-50 meter fra søbredden.