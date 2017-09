Narko slår amerikanere ihjel som fluer - 142 om dagen!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 16. september 2017 kl. 22:09De forenede amerikanske stater (USA) har et meget alvorligt problem at kæmpe med nu og de næste mange år. Narko slår nemlig amerikanere ihjel som fluer - 142 om dagen! Hvilket har fået præsident Donald Trump til at råbe vagt i gevær. Sidste år døde over 62.000 af en narko-overbosis. Katastrofalt.Den snigende og tiltagende narko-katastrofe har således slået over ½ million amerikanere ihjel siden år 2000 - langt flere end de fleste af alverdens ulykker og katastrofer koster af liv.Der skal sættes ind med nytænkning for at stoppe misbruget og anvende narko i medicinsk og helbredende sammenhæng. Men hvordan? Er det altoverskyggende og indtil videre ubesvarede spørgsmål.