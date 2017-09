Årets Danmark Rundt er slut efter storm, tyveri og spurt

Lørdag 16. september 2017 kl. 20:57Postvæsenets cykelløb Danmark Rundt 2017 er slut, og det blev i sandhed en oplevelse. Først og fremmest for vinderen, den danske mester Martin Toft Madsen (21 år), men også på mange andre måder. Dels aflysning af 2. etape som følge af storm og regn, dels tyveri af cykler for 1 million kr.Der skete altså meget inden dagens slutspurt (5. etape) fra Strandvejen ved Tangkrogen i Århus. Løbet startede i tirsdag på Frederiksberg i København, og det har sandt at sige været 5 begivenhedrige dage.