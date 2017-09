Stor politiaktion i landsby ved Næstved - mystik om sagen

Lørdag 16. september 2017 kl. 15:42Der har været uro i Appenæs i Næstved og øjensynligt er der også affyret skud i et hus i den lille landsby Vejlø 2-3 km mod syd, og efterfølgende er 2 unge mænd set løbe fra stedet. Det har ført til en større aktion med svært bevæbnet politi, som har bedt landsbyens indbyggere blive indendørs.Men der er mystik om aktiviteterne, idet eneste yderligere oplysninger er, at man eftersøger en gerningmand (men for hvad?), og at vedkommende har truet sig til flere biler til brug for sin flugt.