2 officials ramt og dræbt af rally-bil ude af kontrol

Lørdag 16. september 2017 kl. 13:28Den værst tænkelige ulykke er sket under rally-løb i østjyske Randers til middag. En rally-bil, der ude af kontrol kørte af vejen, ramte og dræbte 2 officials. Bag rattet i rally-bilen sad en 73-årig mand og ved hans side en 22-årig kvinde. De er begge bragt på sygehuset, men er uden for livfare.Ulykken skete i industriområdet syd for Randers ved vejene Furvej, Lollandsvej og Falstersvej. Flere tilskuere overværede den frygtelige ulykke.