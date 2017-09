29 kvæstet i London - bombe i tog eksploderede ikke rigtigt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 15. september 2017 kl. 23:14Dagens angreb i undergrund jernbanen i London har forhøjet agtpågivenheden i det engelske samfund. Man venter faktisk et nyt terror-anslag, ved bare ikke hvor eller hvornår. I dag blev man forskånet for den helt store katastrofe, med "kun" 29 kvæstede. Ingen dræbte.Årsagen var ganske enkel. En bombe i et tog på stationen Parsons Green i det vestlige London eksploderede ikke rigtigt.I aften har oprørgruppen Islamisk Stat (IS) taget ansvaret for dagens angreb. Gerningmand eller -mændene bag dagens aktion er dog endnu ikke sporet.