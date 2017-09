Voldsom kritik i Guldborgsund af borgmesters fråds med skattepenge

Fredag 15. september 2017 kl. 21:24Der lægges ikke fingre imellem i en voldsom kritik af Guldborgsund-borgmester John Brædders (billedet) fråds med skattepenge fra Thomas Lind Tranberg, Vålse Vesterskovvej 14 i Vålse på Nordfalster. I et indlæg til guldborgsundavis.dk skriver han, at “vi er efterhånden mange på Nordfalster, der er blevet trætte af borgmester John Brædders omgang med vores penge. Tænk, at vi har en borgmester, der ikke synes, at det er ekstravagant at bruge 8.000 kr. af borgernes penge til en enkelt overnatning. Et beløb der står i skærende kontrast til den maksimale grænse for, hvad staten tillader at bruge af penge til overnatning. Efter statens regler må man kun bruge ca. 1.000 kr. til en overnatning.Men nu har Økonomi- og Indenrigsministeriet forlangt en redegørelse for John Brædders brug af vores penge. En redegørelse som ministeriet skal have modtaget senest 3. oktober. Ministeriet vil især gerne have oplyst, om kommunen har refunderet alle eller kun dele af de bilag, John Brædder har afleveret til kommunekassen. Det er vi rigtig mange, der er glade for, og vi ser frem til at få en forklaring på, hvorfor skatteyderne skal betale for, at John Brædder med ledsager spiser en middag på Restaurant "Den hvide hest" på Dyrehavsbakken, eller hvorfor vi skal betale mere end 4.000 kr. for, at John Brædder deltager i Lovestorms fest i København.John Brædder hævder, at der er tale om repræsentation. Men der er ikke oplyst formål, og hvem repræsentationsudgifterne er gået til. Så vi er spændt på forklaringen, og også på hvorfor John Brædder med ledsager en sen eftermiddag på vores regning tager til Rostock, og herefter overnatter på et luksushotel. Hvad kommer den udgift os skatteydere ved?Jo, vi er mange, der glæder os til kommunens redegørelse, som skal foreligge senest 3.oktober.”Redaktionen af guldborgsundavis.dk har orienteret borgmester John Brædder om kritikken i denne omtale og givet ham lejlighed til at kommentere den.