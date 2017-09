Fodbold mere i hårknude på grund af jura og økonomi

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 15. september 2017 kl. 15:26Konflikten mellem Danmarks Boldspil-Union (DBU) og de danske EM-sølvvindende kvinder går stadig mere i hårknude. Dagens kamp mod Holland er forlængst aflyst, og nu "truer" DBU landshold-spillerne til at svare, om de vil spille i den kommende uge mod Ungarn.Parterne skal forhandle igen i morgen, og hvis det ikke giver resultat, sender Danmark måske et hold spillere udenfor fagforeningen (spillerforeningen) i kamp.Det er virkelig en situation, der viser hvor håbløst det er for fodbolden, at jura og økonomi har taget overhånd.