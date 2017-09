Nordkorea har affyret nyt missil henover japansk område

Fredag 15. september 2017 kl. 01:07Mens europæerne er gået til ro, er Nordkorea ved at stå op til fredagen (landet er 6½ timer forud for dansk tid). Samtidig har man vækket japanerne, idet der er affyret et nyt test-missil henover japansk område. Hvilket har forårsaget ny opstandelse i regionen, hvor man nu analyserer situationen.Også i sidste måned affyrede Nordkorea et missil henover Japan, ligesom landet ved indeværende måneds begyndelse sprængte en voldsom brintbombe som led i dets forsøg med a-våben.