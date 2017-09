2 enormt dødbringende angreb - mindst 60 blev dræbt

Torsdag 14. september 2017 kl. 23:58Der er stadig kaos efter 2 næsten samtidige enormt dødbringende angreb i det sydlige Irak i dag. Mindst 60 blev dræbt, og det tager Islamisk Stat (IS) ansvaret for. Ved det første angreb detonerede en selvmord-bomber en vest med sprængstoffer, samtidig med at en anden skød løs på en restaurant.Umiddelbart efter eksploderede en bil-bombe ved et tjekpoint og dræbte de næste mange. Alle dræbte var enten pilgrimme, heriblandt iranere eller lokale indbyggere i Dhiqar provinsen.