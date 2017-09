Dansk lysfirma fyrer 95 ansatte og er snart helt forsvundet

Torsdag 14. september 2017 kl. 20:47I fjor blev der fyret 245 ansatte og nu ryger 95 af de tilbageværende 155 ansatte i det danske lysfirma Harman Professionel Denmark. Firmaet (med det danske binavn Martin) blev for 5 år siden overtaget af amerikanere og er i dag ejet via et selskab i østrigske Wien. Snart er det helt forsvundet fra dansk grund.Fyringerne sidste år skete i forbindelse med nedlæggelse af den danske fabrik og flytning af al produktion til Ungarn. Fyringerne nu er ikke nærmere forklaret, udover at de er del af en 2 år gammel plan for virksomhedens profitmaksimering.Den danske del af firmaet med hjemsted i Århus leverer lys til alle store begivenheder rundt i verden, fra olympiader til teatre og koncertarenaer. Det amerikanske moderfirma er bl.a. leverandør af lydanlæg til bilindustrien.