Nyt tog i storby kolliderede med bil under test før premiere

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. september 2017 kl. 18:51Der skal være fest i den jyske hovedstad Århus lørdag 23. september. I anledning af premiere på den nye såkaldte letbane (tog i byen i lighed med sporvognene for mange år siden). I eftermiddag skulle man køre test i centrum af den store by, og det endte galt. Nemlig med en kollision mellem toget og en bil.Ingen personer blev fysisk kvæstet, og den begrænsede ulykke får ikke konsekvenser for den glade letbane-start om lidt over en uge.