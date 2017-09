Kvinde på besøg blev truet med kniv - ustabil mand anholdt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. september 2017 kl. 15:02En kvinde, der i formiddag kom på besøg i et hus i nordsjællandske Liseleje fik sig noget af en uventet modtagelse. Hun blev nemlig truet med en kniv af manden i huset og måtte flygte. Det førte til en større politiaktion, som nu er slut med at manden har overgivet sig.Manden betegnes som psykisk ustabil, men var altså så meget ved sine sanser, at han begav sig ud af huset til de mange politifolk og lod sig anholde. Om årsagen til mandens trusler mod kvinden foreligger endnu ingen oplysninger.