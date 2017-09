Gangster-skuespiller død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. september 2017 kl. 07:46Den amerikanske skuespiller Frank Vincent Gattuso Jr. er død 78 år. Han var kendt for sine gangster-roller ikke mindst i TV-serien "The Sopranos". Oprindelig startede han sin kunstner karriere som musiker bl.a. på piano, men skiftede til skuespiller småroller i 1976 opdaget af Robert De Niro.Frank Vincent blev født i Massachusetts og døde på sygehus i New Jersey af komplikationer, der var tilstødt i forbindelse med hjerteoperation og kredsløb problemer.