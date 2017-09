Dansens kunstner død

Onsdag 13. september 2017 kl. 11:58Balletdanser og forfatter Eske Holm er død 77 år. Dermed er et langt liv for en dansens kunstner slut. Kunstner i ordets ægte forstand, idet han bidrog på alle områder, hvor han havde et budskab. Uddannet på Det Kongelige Teaters balletskole, men med øje for alt det spændende forude. Som da han skabte "Ny Dans" i Århus og med sine talrige bøger.Eske Winkel Holm blev født i København, men boede ved sin død på det roligere Langeland. Han døde af blodforgiftning, som havde plaget ham en måneds tid.