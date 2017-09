Musselmalet porcelæn lukkede lufthavn i timevis

Onsdag 13. september 2017 kl. 10:53Den bornholmske lufthavn i Rønne er endnu ikke oppe i omdrejninger efter at have været lukket i timevis fra morgenstunden. En pakke, der blev betegnet som mistænkelig, men viste sig at indeholde musselmalet porcelæn, var årsagen. Politiet afspærrede hele lufthavnens område, og al flytrafik blev indstillet.Bombe eksperter fra nordjyske Skive blev efterfølgende fløjet til Bornholm, hvor de beskød den mistænkelige pakke - som altså var helt ufarlig.