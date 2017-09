Far, mor og søn dræbt i vulkan

Tirsdag 12. september 2017 kl. 21:37En 11-årig dreng, hans 45-årige far og 42-årige mor blev alle dræbt, da de i dag endte i et vulkan krater nær italienske Napoli. Drengen havde på egen hånd begivet sig til randen af Solfatara vulkanen og var faldet i, formentlig først bedøvet af gasser fra den gamle vulkan.Forældrene røg samme vej i forsøget på at redde deres søn. Hurtig tilkaldt redning havde ingen mulighed for at bringe familien tilbage til livet på jordens overflade.