Bankrøveri i Nykøbing F

Tirsdag 12. september 2017 kl. 20:17Det er efterhånden sjældent, men et "gammeldags" bankrøveri fandt først på eftermiddagen sted i Danske Banks afdeling i Nykøbing F. Hvor en knivbevæbnet røver truede sig til et kontant beløb og derefter stak af i bil. Politiet mener at have fundet bilen, men røveren er stadig på fri fod.Der har hele eftermiddagen været tvivl om, hvorvidt røveren var en mand eller kvinde. Politiet hælder til, at det var en mand, men man forsøger at få skabt overblik via videoovervågning fra banken.