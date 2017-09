Ung fitness-kvinde død

Tirsdag 12. september 2017 kl. 19:22Den norske fitness-kvinde, mester i bodybuilding og skøjteløb Marthe Randine Sundby er død 42 år. En brutal ende på livet for en ung og bevidst kvinde, som også fortalte åbent om den kræft sygdom, hun var ramt af. Et af hendes ønsker var, at man for altid holder op med at tale om "at tabe kampen mod kræft".Kræft var efter Marthe Sundbys mening et mangesidet uhyre. Som hun var bevidst om ikke at ville slippe levende fra trods sin veltrænede krop og sin mentale styrke.