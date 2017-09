Restaurant i golfklub konkurs

Tirsdag 12. september 2017 kl. 14:03Restaurant Golfblik ApS i Midtfyns Golfklub i Ringe er konkurs. Det gik allerede i regnskabåret 2015/2016 nedad bakke med omsætningen, og man finansierede underskuddet ved at udskyde betalinger til leverandører og samarbejdpartnere.Man forudså således konkursen, hvilket også blev underbygget af stiftelse for 1 måned siden af et nyt selskab til at forestå restaurationdrift i golfklubben.