1.600 flypassagerer forsinket af mistænkelig pakke

Tirsdag 12. september 2017 kl. 11:26Den ene af terminalerne i København Lufthavn var i morgenstunden afspærret i flere timer på grund af undersøgelser af en såkaldt mistænkelig pakke. Omkring 1.600 passagerer er blevet forsinket som følge af politi-aktionen. Der var iøvrigt ingen grund til alarm over pakken.Pakken, der skulle medbringes af et fly, indeholdt intet farligt, hvorfor alt nu er ved at blive bragt ind i regelmæssigt spor i lufthavnen.