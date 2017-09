Norske borgerlige ser ud til at sejre - dask til Arbeiderpartiet

Mandag 11. september 2017 kl. 23:44Med nu lige under 84% af stemmerne talt op ved valget til det norske Stortinget ser det ud til, at den borgerlige regering sejrer og kan fortsætte. Med 89 mandater (4 flere end det nødvendige flertal ud af parlamentets 169 pladser). Arbeiderpartiet får dask med et tab på op mod 3,5 procentpoints til 27,5% af vælgerne.Regeringen bestående af Høyre og Fremskrittpartiet og med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti fortsætter sandsynligvis med Erna Solberg (Høyre) som statminister.