Motorcyklist dræbt mod vejtræ

Mandag 11. september 2017 kl. 18:25En 62-årig mand på motorcykel blev i eftermiddag dræbt i en voldsom kollision med et vejtræ på en lokal vej ved landsbyen Hejnsvig sydvest for Billund. Der var tale om en indtil videre uforklarlig solo-ulykke, som politiet nu forsøger at finde årsagen til.Den dræbte er ikke yderligere identificeret udover at være fra lokalområdet, hvor ulykken skete.