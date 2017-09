Penge og jura dominerer fodbold og fører til utænkelig sport-konflikt

Mandag 11. september 2017 kl. 17:54Der er aktuelt kollisionkurs mellem Danmarks EM-sølv vindende fodbold-kvinder og Dansk Boldspil-Union (DBU). Fordi fodbold efterhånden handler mere om penge og jura end sporten. I disse dage er der konflikt mellem kvinderne og DBU, fordi man ikke kan enes om en ny overenskomst (!). Det er et spørgsmål om penge, men også om jura. Eksempelvis om hvor kvinderne er ansat, når de spiller kamp for Danmark. Jamen, hvad er det efterhånden blevet for et kompleks at løbe rundt og sparke til den runde tingest på grønsværen? En rutschetur der begyndte for omkring 40 år siden, da fodboldklubber blev til aktieselskaber... og pengefolkene "kom på banen".Nu er der ingen mere, der vil bukke sig ned og samle bolden op - uden at få honorar for det. Økonomer og jurister og "andre kloge" har holdt deres indtog og dominerer nu også sporten med alverdens spidsfindigheder. Derfor er der i disse dage en sportmæssigt helt utænkelig konflikt mellem fodbold-kvinderne og "arbejdsgiveren" DBU. Det handler ikke mere om fodbold!