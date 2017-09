Topchef bliver mere topchef

Mandag 11. september 2017 kl. 10:37Den 56-årige topchef i medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S Kåre Schultz forlader sin stilling og bliver endnu mere topchef nemlig for den verden omspændende kæmpe Teva Pharmaceutical Industries Ltd. med hovedsæde i Israel. Med titel af "President and Chief Executive Officer" kommer kan til at stå i spidsen for koncernen.Teva opererer i 60 lande verden rundt. Kåre Schultz er i forvejen velkendt med store virksomheder, idet han er formand for Royal Unibrew A/S og sidder i bestyrelser for både Lego og Danfoss. Han blev chef for Lundbeck i foråret 2015, i året hvor den danske virksomhed fyldte 100.