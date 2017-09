Ny biskop viet i Maribo Domkirke med dronningen i 1. parket

Søndag 10. september 2017 kl. 17:10Marianne Gaarden (billedet), der vandt kampvalget om at blive ny biskop i Lolland-Falster stift, er i eftermiddag viet i Maribo Domkirke. For fuldt hus og med dronning Margrethe i 1. parket. Indsættelsen blev foretaget af biskop i København Peter Skov-Jakobsen. Efterfølgende prækede nu som biskop Marianne Gaarden. Efter 2½ timer var arrangementet i domkirken slut, og arbejdet for den nye biskop begynder. Hun er stiftets 1. kvindelige biskop, men en blandt efterhånden mange i Danmark. Det må antages, at de kommende år på Lolland-Falster er hendes slutstilling. Hun vandt kampvalget og har i bagagen en fortid bl.a. som teologisk konsulent i Helsingør stift.Steen Skovsgaard, som den nye biskop afløser, beklædte posten i 12 år.