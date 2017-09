Hvor hører partierne aktuelt til - hos rød eller blå blok?

Søndag 10. september 2017 kl. 13:17De såkaldte politiske iagttagere i Danmark lever på gammeldags præmisser. En helt aktuel opinion fra Voxmeter tolkes således helt traditionelt med en nærmest fifty-fifty tilslutning fra vælgerne til rød henholdsvis blå blok. Men hvem hører efterhånden til hvor?Det bedste eksempel er Dansk Folkeparti (DF), som ligeså ofte hælder til den røde side som til den blå. Blot har partiet i forbindelse med dannelsen af den nuværende regering givet sin formelle mandat-tilslutning. Altså ikke været imod.De radikale er det ligeså oplagte parti at vurdere. Det placeres helt traditionelt hos den røde blok, men er jo reelt et socialliberalt parti. Endelig kan man spørge, hvor Alternativet befinder sig. Et parti med en helt ny og anderledes tankegang, som af de såkaldte politiske iagttagere også nærmest pr. automatik placeres hos rød blok.Den aktuelle opinion viser ingen ændring af vælger-billedet. Socialdemokraterne har lidt over 26% af vælgernes tilslutning, DF 19% og Venstre lidt over 18%. Alle øvrige har 4-9% vælgere.