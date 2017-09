Noget helt nyt - København vil anlægge nyt stort parkområde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. september 2017 kl. 10:41Når danskere besøger parkområder i byerne, er det som regel naturområder som forgængere for mange år siden var fremsynede nok til at anlægge. Nu sker det anno 2017 i København, hvor man vil anlægge et nyt stort parkområde i nordhavnen ud mod Øresund.Lidt optimistisk regner man med, at parken er klar i 2020, men det kommer tiden til at vise - og det gør heller ikke noget, hvis den nye park skulle blive et par år forsinket. Når bare den bliver til noget.