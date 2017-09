Norge går til valg - spændende og uvist for alle partier

Lørdag 9. september 2017 kl. 22:51De norske vælgere skal på mandag sammensætte det nye Stortinget (landets parlament med 169 medlemmer). Hvilket ser ud til som i de fleste andre lande at blive en gyser. For den siddende regering bestående af Høyre og Fremskrittpartiet, og for Arbeiderpartiet, der gerne vil til "truget" igen.Den norske regering har hidtil haft støtte af partierne Venstre og Kristelig Folkeparti for at nå (over) de 85 mandater til flertal. De 4 partier har i dag tilsammen 96 mandater, de skal forsvare på mandag. Arbeiderpartiet har 55 medlemmer af det nuværende Stortinget, og det antal mandater kommer partiet også til at kæmpe for ifølge de foreliggende vælgermålinger.