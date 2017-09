Direktør forsvundet i konkurs rengøringfirma på Møn

Lørdag 9. september 2017 kl. 21:32Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over rengøringfirmaet VTR Gruppen ApS, Vejerboden 32 i Stege på Møn. En fallit i kølvandet på tvangopløsning og et elendigt 2015-regnskab, som er det senest offentliggjorte. Det viste et underskud på 1 million kr.Virksomheden blev 6 år, og den har skiftet adresse mellem København, Nykøbing F og senest Stege. Direktøren, der også stiftede VTR Gruppen ApS, er øjensynligt forsvundet, idet CVR-registret ikke har nogen adresse på ham.