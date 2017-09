Kæmpe sten kastet ned mod biler på motorvej i nat

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. september 2017 kl. 19:08En sten på mindst 30 kg blev midt i nat bevidst kastet ned fra en motorvejbro 5-6 km vest for Odense. En personbil, der kørte på motorvej E20, undgik med nød og næppe den kæmpemæssige sten, mens en lastbil efterfølgende kørte ind i den. Chaufføren led ikke fysisk overlast, men lastbilen fik skader.I nat og til morgen har politiet efterforsket den alvorlige hændelse, men endnu ikke fundet noget spor. Man mener, at stenen på grund af dens størrelse er blevet transporteret af et køretøj til broen.