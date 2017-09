Kniv-morder er nu selv død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. september 2017 kl. 13:28En 54-årig mand, som i går blev anholdt og sigtet for at have myrdet en 75-årig mand i en familietragedie syd for nordjyske Ålborg, er nu selv død af de alvorlige kvæstelser, han havde pådraget sig ved det øjensynlige opgør. Lægerne på universitetsygehuset i Ålborg opgav i formiddag at redde hans liv.Den 75-årige blev fundet kniv-myrdet og den 54-årige livfarligt kvæstet i et hus i et landområde få kilometer fra Skørping syd for nordjyske Ålborg. Efterfølgende kunne politiet konstatere, at der øjensynligt var tale om en voldsom familietragedie.