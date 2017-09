Tyske socialdemokrater på vej til knusende valgnederlag

Lørdag 9. september 2017 kl. 13:04Det tyske socialdemokrati (SPD) er på vej til et knusende valgnederlag 24. september. Tilslutningen fra de tyske vælgere til Bundestag-valget er nu faldet til 21% - en ren katastrofe for partiet, som ellers havde troet på en opblomstring med den tidligere EU-parlamentformand Martin Schulz som ny frontfigur.Kansler Angela Merkels CDU/CSU står uændret til en kæmpe valgsejr med 37% af stemmerne, mens det muslimsk og flygtninge fjendske Alternative für Deutschland (AfD) har fået yderligere medvind og nu står til 11% og at blive Tysklands 3. største parti i parlamentet.De øvrige partier (Grønne, Linke og liberale) forventes at få hver 8-10% af vælgernes stemmer og er uden betydning for regering-dannelsen. Om Merkel og Schulz kan finde hinanden i et fortsat regeringsamarbejde mellem deres partier er et aldeles åbent spørgsmål. Omend den eneste mulighed.